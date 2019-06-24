Новую спортплощадку для уличных тренировок открыли в Ингушетии

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Новую воркаут площадку с комплексом из брусьев, перекладин и турников открыли в Сунже (Ингушетия) в рамках проекта Ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный десант". В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава региона Юнус-Бек Евкуров, передает корр. ТАСС.

"В Ингушетии воркаут развивается не первый год и стал популярным, такие площадки открыты во всех городах региона, и я не ошибусь, сказав, что Ингушетия является лидером в СКФО по количеству спортплощадок. Эту площадку построил и подарил региону "Северный десант", который в СКФО построил такие же площадки в Чечне, Ставропольском крае, подготовлена площадка в Дагестане, а в ближайшее время откроется во Владикавказе", - сказал Матовников на церемонии открытия.

Воркаут комплекс занимает 384 кв. м, на его территории уложено специальное покрытие, установлены турники, брусья, перекладины, рукоходы и шведские стенки.

"Примерно полгода назад я присутствовал на открытии такой же площадки в Грозном и руководитель "Северного десанта" Александр Петерман пообещал построить и в Ингушетии специализированную площадку, и выполнил свое обещание. Поздравляю жителей Сунжи с открытием нового спортивного объекта, здесь горожане могут в любое время заняться укреплением своего здоровья", - сказал Евкуров.

Российская ежегодная снегоходная арктическая экспедиция "Северный десант" действует с 2008 года. Особенностью ее путешествий является передвижение участников на утилитарных снегоходах, протяженность ее маршрута в разные годы составляла более 8 тыс. км. Команда экспедиции активно поддерживает спорт и спортсменов. Под флагом "Северного десанта" состоялось более 20 соревнований различного уровня, в шести областях страны открыты спортивные клубы, в общедоступных местах построены современные специализированные площадки для уличного формата тренировок и соревнований воркаут.