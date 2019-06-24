На Кубани ввели экстренное предупреждение из-за возможного подъема уровня воды в реках

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Синоптики на Кубани прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер 24 июня. Ожидается подъем уровня воды в реках, объявлено экстренное предупреждение, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В понедельник утром из-за сильных дождей в Сочи сошел сель, подтоплена дорога к курорту "Роза Хутор", а также канализационная насосная станция, обслуживающая Олимпийскую деревню.

"В Краснодарском крае и городе Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. [Объявлено] экстренное предупреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сочи дожди не прогнозируют. В краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС пояснили, что на территории региона действует циклон, в ближайшие дни улучшения погодных условий не ожидается.

"Пока циклон не заполнится и от нас не уйдет, улучшений погодных условий не ожидается. За ним следом ожидается выход следующего циклона через море. Будут образовываться смерчи, ливни, грады, потому, происходит контраст: температура воздуха на Черноморском побережье прогрелась до 35-37 градусов, заходит небольшой холод, циклон набирает влагу в море, - все это благоприятно влияет на нахождение циклона на территории Краснодарского края", - сказала собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время осадки прогнозируют в основном в западных районах края.