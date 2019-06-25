В Дубай на самокате. Туристы из Екатеринбурга планируют за полгода доехать до Бурдж-Халифы

Влад Белозеров и Родион Гераськин отправились в ОАЭ, чтобы увидеть новые города, страны, узнать новых людей. Они могли бы установить новый рекорд для Книги Гиннесса, но пока на это не хватило денег

Никого не удивить путешествиями на самых необычных видах транспорта. Но 20-летний Владислав Белозеров все же постарался. Он поехал из Екатеринбурга в Дубай через Ереван и Тегеран на своем самокате по имени "Горизонт". С собой — минимальный набор вещей, гавайская гитара, аспирин, Google-переводчик и безграничная вера в себя. Благодаря соцсетям Владислав смог найти спонсоров для своей авантюры и выехал навстречу мечте — башне Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах. Укулеле вместо денег Идея Влада добраться до Дубая на самокатах заразила не только его друга Родиона Гераськина, который ради этого приехал из Новосибирска в Екатеринбург, но и эстонскую компанию Avalanche labs, которая согласилась выступить спонсором. Парням выделили деньги на подготовку — порядка 180 тыс. рублей, еще столько же на жилье и питание в дороге. Но этих денег будет все равно недостаточно, признается Влад. Пригласить специалиста из Книги рекордов Гиннесса, который мог бы зафиксировать их достижение, уже не по карману, хотя заявка на рекорд одобрена. Недостаток денег планируется сокращать уже в пути: Родион берет с собой в дорогу маленькую гавайскую гитару — укулеле, чтобы с ее помощью зарабатывать. В сумках лежат палатки, спальники, небольшой набор одежды: сильный холод им не грозит, говорят путешественники. С собой базовые лекарства: парацетамол, активированный уголь и аспирин лечат, как им кажется, почти все. В пути, помимо посиделок у костра или газовой горелки, нужно еще чем-то заниматься. Ребята захватили с собой электронные книги: обычные тут не подойдут — много весят. Базовый набор мыльных принадлежностей и триммер для минимальной стрижки волос и бород. "Не думаю, что приеду в Дубай с огромной бородой, но волосы могут сильно отрасти за поездку. Но это будет интересно, я давно хотел отрастить волосы. А почему бы не попробовать? Возможно, мне пойдет", — смеется Влад.

Другая эстонская компания, Nuthill, собрала для парней самокаты с усиленным рулем и передним колесом для большей проходимости. От электрических версий сразу решили отказаться: тяжелые, надо заряжать. А на обычных, "механических", можно и по траве, и по горам. Растут ли в Ереване апельсиновые деревья Маршрут проложили до Дубая не напрямую: решили посмотреть не только мир, но и свою страну. Из Екатеринбурга поедут в Челябинск, затем заглянут в Уфу. В планах посетить Казань, Йошкар-Олу, Москву и Питер, затем двинуться на юг: Краснодар, Севастополь, Сочи. Далее через границу в Тбилиси, Стамбул, Анталию, обязательно заехать к родным в Ереван, остановиться в Баку, Тегеране. Заехать в Челябинск нужно, чтобы посмотреть на упавший там метеорит, в Уфу — чтобы познакомиться с национальным колоритом башкир. Больше всего Влад хочет в Санкт-Петербург, чтобы погулять по крышам и по местам съемок фильма "Брат". В Ереване у него живет дедушка, да и все люди там, как ему кажется, теплые и душевные. А вокруг этих людей величественные горы, возведенные ими города с необычными улицами. "В Армении же растут апельсины?" — спрашивает он и говорит, что вдоль улиц обязательно должны быть апельсиновые деревья.

Главной точкой притяжения в Тегеране стал местный рынок: очень уж хочется посмотреть на ковры, а может быть, и напроситься на работу к торговцу — попробовать соткать собственное полотно. "Больше всего я думаю о нашем прибытии в Дубай. Есть уже четкая картинка. Из Ирана в Дубай мы поедем на пароме, иначе только через Ирак, а это для нас страшно", — рассказывает он. Путешествие с вопросами Самый ответственный участок будет первый — из Екатеринбурга в Челябинск. "На нем станет понятно все — в частности, наши способности и возможности. Как только приедем в Челябинск, мы это все проанализируем и внесем некоторые коррективы в свой план, подготовимся к тому, чтобы ехать через Уральский хребет. Там гора на горе, будет немного непросто", — совершенно искренне объясняет Влад. Ночевать решено в городах: отлично подойдут хостелы, гостиницы. Если же засветло не получится добраться до населенного пункта, то ночевать придется в палатке рядом с парковками или заправками. На протяжении всего маршрута путешественники будут записывать видео, оно и подтверждением рекорда будет, и мамы дома будут видеть, что все с ними хорошо. "На днях я посмотрел фильм "Человек". Авторы задают разным героям одинаковые вопросы, мне это запомнилось, это вдохновило. А что если у встречающихся людей спрашивать два вопроса: какой самый важный жизненный урок они получили и какой совет они дали бы себе 20-летнему? Спросим как минимум по одному человеку в каждом населенном пункте, в который приедем", — рассказывает путешественник.