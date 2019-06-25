Ситуацию в Арктике будет отслеживать радиозонд КРЭТ

КУБИНКА, 25 июня. /ТАСС/. Система радиозондирования "Полюс" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) используется в Арктическом регионе для отслеживания погодных, радиационных и климатических изменений. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Зверев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Да, система "Полюс" в настоящий момент используется в Арктическом регионе, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - "Полюс" предназначен не только для получения метеорологической информации, но и для измерения радиации, уровня промышленных выбросов. Также он может предупреждать о природных и техногенных катастрофах. Может помогать прогнозировать изменения климата в глобальном масштабе".

Эта система зондирования нового поколения имеет подключение к ГЛОНАСС и GPS и состоит из наземной базовой станции слежения и запускаемого в свободный полет радиозонда МРЗ-Н1.

Вся техника, которая идет в Арктический регион - автомобили, тягачи, авиация - обладают улучшенными характеристиками в области низких температур. "На сегодняшний день наша техника уже может работать в жестких условиях Арктики даже при температуре минус 60 градусов, тогда как во всем мире используется температурная планка минус 40 градусов", - сказал Зверев.

Он также отметил, что для использования в жестких условиях холода вся техника для Арктики имеет короткие сроки подготовки, тестирования и проведения настроечных работ.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.