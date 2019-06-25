Новое здание центра национальных культур откроют в селе на севере Ямала в 2019 году

ТАСС, 25 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году планируют завершить строительство здания центра национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом в селе Яр-Сале, сообщил ТАСС во вторник директор департаменты культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

"В результате проекта жители сел получат девять новых и модернизированных объектов культуры, в том числе центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом в селе Яр-Сале Ямальского района. Данное учреждение - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом на 300 мест, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалом для детей и взрослых. Общая площадь объекта составляет более 4 тыс. кв. метров. Официальное открытие планируется в текущем году", - сказал Колтунов.

По его словам, объект строится с 2007 года, завершение работ предусмотрено федеральным проектом "Культурная среда" (входит в нацпроект "Культура"). "Сказать общий объем финансирования достаточно сложно. В текущем году на его завершение выделено из средств регионального бюджета порядка 325 млн рублей", - отметил директор департамента.

Он добавил, что в здание переедут центр национальных культур, детская школа искусств и районный музей. "Переезд в новое современное здание позволит снять многолетнюю проблему ветхих и аварийных зданий учреждений культуры района и послужит решением вопроса обеспечения доступа населения к качественным услугам культуры", - пояснил Колтунов.

Село Яр-Сале находится за полярным кругом, в 200 км от Салехарда и связано с окружным центром авиационным сообщением. Как отмечается на сайте муниципалитета, в селе и на прилегающей территории проживают более 7 тыс. человек, в том числе коренные малочисленные народы Севера.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.