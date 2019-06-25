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Глава Дагестана вернулся к работе

Владимир Васильев некоторое время провел в одной из московских клиник с подозрением на воспаление легких

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев после непродолжительного курса лечения в Москве приступил к исполнению своих обязанностей и провел во вторник рабочее совещание. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы и правительства республики.

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"Владимир Абдуалиевич выписался из клиники и вернулся в республику, где приступил к исполнению своих обязанностей. Сегодня он провел еженедельное рабочее совещание и готовится к другому совещанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Васильева поместили в одну из клиник Москвы с подозрением на воспаление легких.

Васильев был назначен врио главы Дагестана в начале октября 2017 года, 8 сентября 2018 года был избран главой республики.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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