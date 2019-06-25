Центры цифрового образования появятся в школах Северной Осетии в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Три центра цифрового образования детей "IT-куб" появятся в школах Северной Осетии в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщила на заседании правительства республики министр образования республики Людмила Башарина.

"Предполагается создание центров цифрового образования детей "IT-куб" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Сроки создания - до конца действия национального проекта в республике", - сказала Башарина.

В рамках проекта предполагается создание трех клубов, два из которых будут функционировать во Владикавказе, в том числе в строящейся школе на 1100 мест, один - в городе Моздок. "Важно на этих площадках наладить работу и потом переносить философию центров во все учебные общеобразовательные заведения республики", - отметил председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.