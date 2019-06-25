Скульптура Родины-матери на Мамаевом кургане после реставрации станет светлее

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Всемирно известна 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, реставрация которой весной начата в Волгограде, после завершения работ приобретет первоначальный вид: бетонная поверхность монумента станет светлее. Об этом во вторник журналистам сообщила заведующая отделом строительства и реставрации музея-заповедника "Сталинградская битва" Ольга Марценюк.

"За прошедшие годы на скульптуру воздействовали осадки, выбросы в окружающую среду от наших предприятий, мы наблюдаем ее сейчас в другой цветовой гамме, в более затемненном виде. В процессе реставрационных работ будет очищена поверхность специальными составами, и сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы конечный реставрационный результат более ли менее соответствовал первоначальному облику скульптуры, то есть она будет немного светлее",- сказала Марценюк.

Она отметила, что на бетоне еще имеются следы мха, следы загрязнения, и "сейчас целый научный совет подбирает все финишные составы. Это не окрасочные, это ремонтные составы, которые позволят и придать цвет, и сохранить на долгие годы саму скульптуру, и защитить ее от воздействия от неблагоприятных факторов".

Представитель заказчика, заместитель руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Александр Тарасов уточнил, что при проведении работ могут быть использованы как отечественные, так и импортные материалы. "Трещины на бетоне разной ширины и раскрытия будут заполняться соответствующими составами для того, чтобы придать прочность и монолитность скульптуре, а дальше подбираются составы, которыми будет полностью покрыта скульптура, и обеспечится равномерный цвет бетона и нормальное восприятие. У нас сейчас присутствуют три производителя - как отечественные, так и импортные, - производятся натурные испытания, идет подбор материалов", - рассказал Тарасов.

Скульптура "Родина-мать зовет!" - всемирно известный символ Волгограда, его визитная карточка. А сам Мамаев курган зачастую называют главной высотой России. Во время Сталинградской битвы (июль 1942 - февраль 1943 годов) Мамаев курган стал эпицентром битвы на Волге, коренным образом изменившей ход Второй мировой и Великой Отечественной войн.