"Угольное" мороженое для китайцев. Как кузбассцам удалось заинтересовать восточную страну

Сейчас новокузнецкий производитель мороженого планирует открыть представительство в Шанхае, благодаря чему, как ожидается, продажи вырастут как минимум вдвое — до 500 тонн в год. Снизить риски Артем Бачурин, генеральный директор ООО "УК "НК Холдинг", рассказал, что "Снежный городок", как по названию ключевого бренда традиционно называют кузбасский холдинг, производящий мороженое и полуфабрикаты, сейчас ведет переговоры с представителями КНР о создании совместного предприятия, зарегистрированного на территории Китая. "Таким образом, с нашей стороны произойдет снижение рисков, поскольку в перспективе мы получим большого партнера, который ориентирован на работу с нашим продуктом", — дополнил Бачурин. Продвигать продукт будут совместно, а цель сотрудничества — построить российско-китайский завод по производству мороженого на территории России. Есть опыт Новокузнецкая компания несколько лет назад решилась поставлять мороженое в Китай. У "Снежного городка" уже было представительство в городе Харбине, оно проработало полтора года. "Выполнив основную задачу по мониторингу рынка потенциальных покупателей, было решено представительство закрыть: в Китае есть сложившаяся традиция — руководители общаются напрямую с руководителями, таким образом, роль представительства сводилась лишь к первичным контактам с потенциальными партнерами", — пояснил Бачурин.

Собеседник отметил, что рынок Поднебесной достаточно сложен, однако объемы поставок удается постепенно наращивать: в 2017 году было поставлено 200 тонн мороженого, планы на 2019 год — свыше 250 тонн. "Население Китая — более 1,4 млрд человек. Даже если учитывать, что российское мороженое является премиальным для китайского потребителя и его потребляет всего 7−8% жителей страны, то с учетом среднего потребления на душу населения — около трех килограммов в год — мы получим цифру около 340 тыс. тонн", — отметил Бачурин. При этом емкость рынка КНР для российских мороженщиков сопоставима со всем отечественным рынком этого продукта.

Директор Центра поддержки экспорта Кемеровской области Егор Каширских считает, что новокузнецкий производитель на верном пути. "Кузбасские мороженщики не первыми на этот рынок зашли, например, томские производители мороженого и производители с Дальнего Востока России оказались там значительно раньше, но то, что объемы поставок "Снежного городка" растут, заслуживает уважения. Они действуют правильно: надо занять на рынке долю, посидеть на ней, заработать узнаваемость, получить обратную связь и постепенно заходить уже с бо́льшими объемами", — поделился Каширских. Он добавил, что китайский рынок очень сложен, особенно для производителей высокомаржинальной продукции. Тем, кто производит сырье — подсолнечное и рапсовое масло, муку, по мнению Каширских, выйти на него и закрепиться несколько проще. При этом эксперт добавил, что китайские компании в последнее время сами не прочь заработать на любви соотечественников к российскому мороженому. "В Китае есть много производителей мороженого, которые печатают на своих упаковках Кремль, но это не российский производитель. Они на этом хайпе пытаются зарабатывать и зарабатывают", — заключил Каширских. "Сибирский уголь" в тренде Новокузнецкий производитель выпускает продукцию под торговыми марками "Золотой резерв", "Броско", "Льдинка", "Пломбир №15", "Мега Айс" и "Сибирский факел". На всех упаковках красуется и знак "Снежный городок", объединяющий разные линейки. По собственным данным компании, она находится на 5−6-м месте среди крупнейших российских производителей, выручка холдинга за 2018 год превысила 2,6 млрд рублей. География продаж — от Дальнего Востока до Калининграда.

"Продукция распространяется как через федеральные и региональные торговые сети, так и через собственную киосковую сеть, которая насчитывает более 350 точек. Фирменные павильоны расположены в Кемеровской области и нескольких регионах Сибири", — сказал Бачурин. Он отметил, что компания родом из шахтерского Кузбасса выпустила черное мороженое "Сибирский уголь", а позже такое мороженое появилось и у других производителей. "Покупатель очень благосклонно отнесся к новым позициям, хотя, когда мы решали вопрос о запуске черного мороженого, не были уверены в однозначности его успеха", — добавил собеседник. С 2017 года "Сибирский уголь" едят и в Китае. А в целом жители Поднебесной предпочитают традиционный пломбир.

"Китайцы считают российские продукты питания экологически чистыми и полезными. В ассортименте мороженого они традиционно выбирают высокожирные пломбирные смеси без вкусовых добавок. На эти виды мороженого приходится до 70% всего объема продаж", — сообщил Бачурин, добавив, что "Снежный городок" имеет партнерские отношения с предприятиями Маньчжурии, Харбина, Пекина, Циндао, Шанхая и Гуанчжоу, мороженое торговой марки можно встретить и в курортном городе Санья. Шаг за шагом Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что работа таких предприятий, как компания "Снежный городок", способствует диверсификации экономики Новокузнецка, что крайне важно для моногорода. "На предприятии достойная заработная плата, хорошие условия труда. Это средний бизнес, действительно кузбасская независимая компания. Могу сказать, что местные жители мороженое "Снежный городок" ценят, любят, ждут его. Вероятно, любят продукцию и в Китае, а значит, они на верном пути", — сказал Кузнецов, добавив, что власти города будут поддерживать компанию. В Китае видят перспективу В компании Limited Liability company, которая занимается дистрибуцией мороженого в крупные города КНР, в том числе Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Суджоу, сообщили ТАСС, что считают сотрудничество с сибирским производителем мороженого перспективным.