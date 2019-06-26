Дорога "Петрозаводск - Ошта" получит федеральный статус в начале августа

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Карелии планируют передать в федеральную собственность дорогу "Подъезд к Петрозаводску" (автодорога Петрозаводск - Ошта) в период с 1 по 10 августа 2019 года. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

"Крайне актуальный вопрос - передача дороги "Петрозаводск - Ошта". Ориентировочный срок передачи с 1 по 10 августа 2019 года", - сообщил Россыпнов.

Необходимый для смены статуса пакет документов был направлен в Росавтодор 24 апреля 2019 года. Как отметил начальник карельского дорожного управления, сейчас республиканские специалисты ведут активную работу с собственниками участков, которые расположены вдоль трассы. По итогам обследования дороги федеральные эксперты обнаружили множество съездов, которые не соответствуют стандартам безопасности. В случае, если нарушения не будут устранены, все эти съезды ликвидирует новый собственник трассы, что может вызвать недовольство владельцев участков, к которым эти съезды вели.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов призвал граждан в течение оставшихся полутора месяцев обратиться в региональный Управтодор, чтобы по возможности узаконить съезды с местными специалистами. В противном случае это придется делать с новым собственником трассы, головной офис которого расположен в Москве.

"Автоматически съезды не останутся. Если они не соответствуют нормам и правилам, федеральные дорожные власти просто его закроют. Восстановить [проезд] в переписке с Москвой будет сверхсложно", - отметил Кайдалов.

В рамках пресс-конференции представители дорожной сферы также назвали дороги, которые регион планируют передать в федеральную собственность следующими. Минтранс республики уже начал готовить документы на региональные трассы "Р-21 "Кола" - Пяозерский - граница с Финляндией", "Р-21 "Кола" - Беломорск" и "Р-21 "Кола" - Кемь -Рабочеостровск". Как отметил Кайдалов, две последние трассы ведут к причалам, с которых туристы и паломники добираются из Карелии до Соловецкого монастыря по воде. Вопрос о смене их статуса и последующем ремонте стоит на контроле у федеральных властей в рамках федеральной программы развития Соловков.