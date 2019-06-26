Единороссы предлагают продлить срок приема предложений в концепцию развития Севастополя

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" предложила правительству Севастополя продлить с 1 июля до 20 августа срок, в течение которого жители города могут направить свои предложения в концепцию национальной программы развития города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа, а также мы планируем принять самое активное участие во всех обсуждениях концепции, которые будет проводить правительство города, и приглашать чиновников на партийные площадки для дискуссии. Партия направила в региональное правительство официальное письмо о продлении срока подачи предложений", - приводит пресс-служба слова секретаря Севастопольского отделения партии, депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

Он рассказал, что победители праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут 8 сентября, "проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают наказы".

"Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек. О чем говорят нам люди? О проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев", - заключил Саблин.

Как напомнили в "Единой России", для Севастополя должна быть создана программа по аналогии с документом, принятым для развития Дальнего Востока. Планируется, что программа охватит ключевые вопросы жизнедеятельности города. 11 июня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил жителям города направить свои предложения в концепцию программы.