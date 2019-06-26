Эксперт: использование механизмов ГЧП поможет развитию туризма в российской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) будет способствовать развитию туризма в Арктической зоне РФ, в том числе на особо охраняемых природных территориях, считает доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.
"Механизмы ГЧП в Арктике, в том числе на особо охраняемых природных территориях, хорошо подойдут для создания инфраструктуры, что поможет развитию туризма: бизнес может создавать места размещения, питания и т. д., как это и делается во всем мире. В нацпроекте прописано, что надо делать ГЧП, строить инфраструктуру. Я предложил создать центр развития ГЧП для ООПТ (особо охраняемых природных территорий) регионального значения, они подчиняются региональным властям, и мы можем вносить какие-то изменения законодательства для того, чтобы привлекать бизнес", - сказал Воротников ТАСС.
По словам собеседника агентства, создание такого центра поддерживают в регионах Арктической зоны РФ. "Поддержали в Архангельской, Мурманской, Ленинградской областях, Ненецком округе, в Коми, Якутии и на Чукотке, - отметил он, объяснив принцип работы центра. - Сначала мы делаем анализ и смотрим, территория какого ООПТ будет наиболее привлекательной для бизнеса, смотрим с точки зрения региона, экологов, насколько приход бизнеса повредит задачам, которые решает заповедник или нацпарк. Когда мы этот анализ провели, после этого смотрим законодательство региональное и федеральное, чтобы понимать насколько законодательство мешает или не мешает, и какие изменения нужно внести в закон, чтобы запустить проект ГЧП".
Инфраструктура за счет бизнеса
Как говорит эксперт, на всей территории Арктической зоны России существуют большие возможности для развития экологического туризма, но проведенный анализ показывает, что его вклад в экономику региона находится на фоновом уровне, в пределах 0,01-0,1%. Причин для этого несколько. "Первое: большие расстояния, соответственно, куда-то доставлять людей очень дорого, - пояснил Воротников, - второе - при современных средствах, которые в Арктике существуют в России, мы безопасность граждан не можем обеспечить, если что-то случилось с человеком, что делать? Еще одна большая проблема - практически отсутствует инфраструктура для туризма. Людям жить негде, отдыхать и развлекаться негде. Все это резко удорожает стоимость туров".
По словам Воротникова, арктические ООПТ зачастую не могут увеличить поток туристов, потому что для этого недостаточно возможностей и средств. "Я разговаривал с директором нацпарка "Русская Арктика", - рассказал он. - Скажем, хочет приехать группа туристов, но они не имеют права их принять по причине [того], что там белые медведи. Их должен сопровождать человек с оружием, туристам оружие везти нельзя, а он своих сотрудников выделить не может, потому что их мало и это не входит в их функционал. А если бы там была частная компания, которая все это обслуживает, оператор частный по принципу ГЧП, они бы спокойно выделяли такого человека, это входило бы в его функции, это все легко решаемо через ГЧП".
Собеседник агентства отметил, что механизмы ГЧП в туристической отрасли хорошо себя зарекомендовали в похожих условиях в других странах, например, в Йеллоустонском нацпарке в США создана целая инфраструктура по обслуживанию туристов - это гостиницы, рестораны, магазины, и эти механизмы можно применять и в России.
"Бизнес постепенно свои деньги отбивает за счет того, что туристы приезжают. Они же платят. Соответственно, ровно такие же проекты можно сделать в России. Потому что бизнесу это интересно, финансистам финансировать такие проекты тоже интересно, они понимают, откуда будет возврат инвестиций. Регионам тоже должно быть интересно, потому что приезжают туристы и в регионе оставляют деньги", - сказал Воротников.
Что привлекает туристов в Арктике
Арктический туризм приобретает все большую популярность в мире, и это необходимо использовать, отмечает эксперт. "Людям нравятся экстремальные условия - поехать в Арктику испытать себя, - заметил Воротников. - И одна из фишек - Арктика тает. И если вы сейчас не посмотрите, то через 10 лет этого не будет. Наполняемость арктических круизов увеличилась на порядок, они забиты, потому что скоро этого нельзя будет увидеть".
С одной стороны, туристы хотят увидеть нетронутую природу, с другой - они рассчитывают на комфортные условия пребывания, которые включают теплые благоустроенные места расселения, хорошее питание и т. д. Воротников привел пример глэмпинга, который начал активно использоваться в экологическом туризме. "Глэмпинг (glamping) означает "гламурный кемпинг", т.е. кемпинг в условиях дикой природы с высоким уровнем комфорта и сервиса, - рассказал он. -Так как отдых комфортный и для клиента организованы все удобства, то и окупаемость бизнеса быстрая, а прибыль высокая. В России эта сфера бизнеса еще не перегружена".
Как рассказал ТАСС основатель компании Russia Discovery Вадим Мамонтов, глэмпинг для арктических территорий хорошо подходит. "Этот вариант удобен еще и тем, что при сравнительно небольших затратах он дает для туристов возможность достаточно быстро получить комфортный уровень размещения. И второе, что важно, - отметил Мамонтов, - позволяет проверить эти будущие локации под создание каких-то более серьезных туристических объектов".
По словам Мамонтова, он работает в сфере экологического туризма уже 15 лет и видит повышение интереса к разным регионам российской Арктики среди туристов. "Человек, приезжая в такое место, ожидает, что здесь не будет рядом большого количества снующих других туристов, проезжающих машин, он хочет какого-то уединения в сочетании с комфортными условиями размещения. Мы такие места ищем, - пояснил собеседник агентства. - Например, на Кольском полуострове - это полуострова Рыбачий, Средний, на этих местах располагается наш лагерь, который уже в прошлом году показал свою успешность. Мы в этом году увеличили его и расширили сезон".
Подобные точки планируется создать и в других регионах, причем в формате ГЧП. "Безусловно, мне кажется сейчас это наиболее действенный механизм, потому что, с одной стороны, у бизнеса нет в достаточной степени уверенности в том, что государство будет поддерживать какие-то шаги в развитии бизнеса в этом направлении, - сказал Мамонтов. - И государство достаточно сдержанно смотрит на такую новую для себя территорию бизнеса. Мы сейчас готовим проект по созданию таких пилотных глэмпинговых проектов. Я не сомневаюсь, что они будут реализованы в формате ГЧП".
Культурная программа
Эксперты рассказали ТАСС, что комфортные условия размещения должны быть дополнены интересной программой пребывания. По словам Воротникова, бизнес в данном случае мог бы отвечать за инфраструктуру, а ООПТ - за разработку культурной программы. При этом объекты размещения и даже показа могут находиться за пределами охраняемой территории.
"У нас уже потихонечку формируются взаимоотношения с ООПТ федерального подчинения - Пинежским заповедником, - рассказала ТАСС директор по развитию лесного отеля "Голубино" Анна Клепиковская. - Со своей стороны мы готовы предложить размещение, трансфер, продвижение, а заповедник предоставляет качественные интересные экскурсии, программы для детей, экологическую составляющую плюс наше совместное обеспечение маршрутов, планирование".
Однако, как отмечает Клепиковская, есть много нюансов в законодательстве, создающих сложности для такого сотрудничества. "Если надо, например, обеспечить расчистку троп, прокладку троп, мосточков, зимой - очистку от снега и прочее, то сразу утыкаемся в кучу вопросов, - сказала она. - Из бюджета [ООПТ] деньги на это выделять нельзя, получается нецелевое использование. Мы, как бизнес, в результате занимаемся этим сами, потому что нам необходимо, чтобы туристы приезжали, но одновременно с этим мы обеспечиваем благоустройство для всех".
База заповедника и туристский комплекс находятся в одном поселке, у них единые электросети. Собеседница агентства отметила, что можно было бы сделать, например, единые очистные сооружения. "Но все это упирается в полное отсутствие каких-либо со стороны государства понятных процедур", - добавила она.
По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, частный бизнес в формате ГЧП мог бы работать даже в высокоширотной Арктике. "Это очень перспективное направление, потому что построить инфраструктуру в высокоширотной Арктике одной частной компании будет не под силу. При строительстве инфраструктуры государством возможно ее дальнейшее содержание, использование и развитие частными компаниями", - сказал Кирилов.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.