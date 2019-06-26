Эксперт: использование механизмов ГЧП поможет развитию туризма в российской Арктике

"Механизмы ГЧП в Арктике, в том числе на особо охраняемых природных территориях, хорошо подойдут для создания инфраструктуры, что поможет развитию туризма: бизнес может создавать места размещения, питания и т. д., как это и делается во всем мире. В нацпроекте прописано, что надо делать ГЧП, строить инфраструктуру. Я предложил создать центр развития ГЧП для ООПТ (особо охраняемых природных территорий) регионального значения, они подчиняются региональным властям, и мы можем вносить какие-то изменения законодательства для того, чтобы привлекать бизнес", - сказал Воротников ТАСС.

По словам собеседника агентства, создание такого центра поддерживают в регионах Арктической зоны РФ. "Поддержали в Архангельской, Мурманской, Ленинградской областях, Ненецком округе, в Коми, Якутии и на Чукотке, - отметил он, объяснив принцип работы центра. - Сначала мы делаем анализ и смотрим, территория какого ООПТ будет наиболее привлекательной для бизнеса, смотрим с точки зрения региона, экологов, насколько приход бизнеса повредит задачам, которые решает заповедник или нацпарк. Когда мы этот анализ провели, после этого смотрим законодательство региональное и федеральное, чтобы понимать насколько законодательство мешает или не мешает, и какие изменения нужно внести в закон, чтобы запустить проект ГЧП".

Инфраструктура за счет бизнеса

Как говорит эксперт, на всей территории Арктической зоны России существуют большие возможности для развития экологического туризма, но проведенный анализ показывает, что его вклад в экономику региона находится на фоновом уровне, в пределах 0,01-0,1%. Причин для этого несколько. "Первое: большие расстояния, соответственно, куда-то доставлять людей очень дорого, - пояснил Воротников, - второе - при современных средствах, которые в Арктике существуют в России, мы безопасность граждан не можем обеспечить, если что-то случилось с человеком, что делать? Еще одна большая проблема - практически отсутствует инфраструктура для туризма. Людям жить негде, отдыхать и развлекаться негде. Все это резко удорожает стоимость туров".

По словам Воротникова, арктические ООПТ зачастую не могут увеличить поток туристов, потому что для этого недостаточно возможностей и средств. "Я разговаривал с директором нацпарка "Русская Арктика", - рассказал он. - Скажем, хочет приехать группа туристов, но они не имеют права их принять по причине [того], что там белые медведи. Их должен сопровождать человек с оружием, туристам оружие везти нельзя, а он своих сотрудников выделить не может, потому что их мало и это не входит в их функционал. А если бы там была частная компания, которая все это обслуживает, оператор частный по принципу ГЧП, они бы спокойно выделяли такого человека, это входило бы в его функции, это все легко решаемо через ГЧП".

Собеседник агентства отметил, что механизмы ГЧП в туристической отрасли хорошо себя зарекомендовали в похожих условиях в других странах, например, в Йеллоустонском нацпарке в США создана целая инфраструктура по обслуживанию туристов - это гостиницы, рестораны, магазины, и эти механизмы можно применять и в России.

"Бизнес постепенно свои деньги отбивает за счет того, что туристы приезжают. Они же платят. Соответственно, ровно такие же проекты можно сделать в России. Потому что бизнесу это интересно, финансистам финансировать такие проекты тоже интересно, они понимают, откуда будет возврат инвестиций. Регионам тоже должно быть интересно, потому что приезжают туристы и в регионе оставляют деньги", - сказал Воротников.

Что привлекает туристов в Арктике

Арктический туризм приобретает все большую популярность в мире, и это необходимо использовать, отмечает эксперт. "Людям нравятся экстремальные условия - поехать в Арктику испытать себя, - заметил Воротников. - И одна из фишек - Арктика тает. И если вы сейчас не посмотрите, то через 10 лет этого не будет. Наполняемость арктических круизов увеличилась на порядок, они забиты, потому что скоро этого нельзя будет увидеть".