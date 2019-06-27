Более 1,5 тыс. предпенсионеров Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Более 1,5 жителей предпенсионного возраста в Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года в рамках нацпроекта "Демография". Об этом ТАСС сообщила в четверг председатель республиканского комитета по занятости населения Альбина Плаева.

"В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" 1 тыс. 518 жителей предпенсионного возраста в Северной Осетии пройдут обучение до 2024 года. Это адекватная цифра, по нашим расчетам: не возникнет очереди из числа желающих пройти обучение или повысить квалификацию, более того, мы сможем увеличивать количество граждан", - сказала Плаева.

В 2019 году на реализацию программы направят более 17 млн рублей. В программе смогут принять участие работники организаций, а также граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения. Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена выплата стипендии в сумме равной минимальному размеру оплаты труда.

Жители республики смогут пройти подготовку по обучению на электромонтажника, портного, сварщика, воспитателя детского сада, психолога в образовании, менеджера в образовании, бухгалтера, оператора ЭВМ, кондитера, специалиста по управлению персоналом, дизайнера. Уже заключено 18 контрактов на обучение порядка 40 человек.

Кроме того, договоры по обучению подписаны с восьми профессиональными образовательными учреждениями высшего и среднего уровня.