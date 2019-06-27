Комиссия выясняет причины появления запаха сероводорода в воздухе Курска

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экстренная комиссия, в которую вошли специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, комитета экологической безопасности города Курска и управления Росприроднадзора, устанавливает причины появления запаха сероводорода в воздухе Курска, сообщила в четверг журналистам пресс-служба администрации региона.

На запах сероводорода в Курске жалуются местные жители. Жалобы начали поступать 26 июня с территорий Сеймского района и северо-запада Курска.

"Сейчас члены комиссии пытаются установить источник и природу запаха. Особое внимание будет уделено ситуации на городских очистных сооружениях", - уточнили в пресс-службе.