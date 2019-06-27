Более 40 альпинистов участвуют в массовом восхождении на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 27 июня. /ТАСС/. Более 40 российских и зарубежных альпинистов стали участниками массового восхождения на Эльбрус, самую высокую гору России и Европы, в рамках проекта "Эльбрусиада-2019". Об этом в четверг сообщила ТАСС главный организатор мероприятия от Федерации альпинизма России (ФАР) Марина Сивоконь.

"Более 40 человек принимают участие в массовом восхождении, представлены Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Волгоград, Липецкая область, Краснодарский край, пойдут на вершину и альпинисты из Украины и Молдовы. Восхождение под названием "Эльбрусиада-2019" организует Федерация альпинизма России (в новейшей истории в четвертый раз)", - сказала Сивоконь.

В восхождении принимают участие альпинисты разной квалификации, представлены как новички (это более 20 человек), так и мастера спорта. "С новичками здесь инструкторы альпинизма ФАР проводят занятия, в рамках акклиматизации совершают с ними выходы. Безопасность обеспечивает МЧС, но мы привлекаем и инструкторов горной подготовки", - отметила она.

Все новички, которые успешно взойдут на вершину, получат значок "Альпинист России", у альпинистов, имеющих разряд, восхождение будет зарегистрировано в книжке альпиниста. "Мероприятие проводится с целью популяризации альпинизма, знакомства людей с горами. Разрядники рассказывают о своем опыте при восхождении в горы, и мы гордимся тем, что после "Эльбрусиады" новички начинают ездить в альплагеря, закрывают разряды по альпинизму, становятся профессиональными альпинистами", - рассказал Сивоконь.

Директором "Эльбрусиады" является вице-президент ФАР, мастер спорта международного класса, трижды восходивший на Эверест, Иван Душарин. "Душарин - идеолог, инициатор и директор мероприятия. Он всегда выходит на восхождение с участниками и контролирует на склоне, наблюдает за передвижением участников, координирует всех", - добавила собеседница агентства.

Уже совершены акклиматизационные выходы, участники "Эльбрусиады" поднялись с поляны Азау до гостиницы "Приют одиннадцати" на высоте 4 тыс. 50 метров, а до вершины - 5 тыс. 642 метра - планируется дойти 29 июня. Первая массовая "Эльбрусиада" состоялась в 1967 году и была посвящена 50-летию Октябрьской революции, на вершину Эльбруса поднялись более 2 тыс. человек.