В Вологодской области увеличены расходы на школьное питание и губернаторские стипендии

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Вологодского Заксобрания приняли в четверг закон об увеличении расходов на льготное школьное питание с 35 до 50 рублей на человека в день. Увеличен также размер губернаторских стипендий - с 3 до 10 тыс. рублей, а число их получателей - с 80 до 100.

"Это питание получают школьники льготных категорий, к которым относятся дети из малоимущих и многодетных семей, а также состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Это свыше 38 тыс. человек. Принято решение, что стоимость льготного питания до 50 рублей в день на одного человека будет увеличена уже с 1 сентября. Только в этом году на эти цели будет дополнительно направлено больше 46 млн рублей", - сказала после принятия закона председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Кроме того, депутаты приняли закон об увеличении с 1 сентября 2019 года количества студентов, получающих стипендию губернатора - с 80 до 100 человек. Также увеличен размер стипендии до 10 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, решение потребует дополнительно 2,92 млн рублей из областного бюджета в 2019 году, а в последующем - по 12 млн рублей ежегодно.