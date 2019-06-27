Выставка о жизни женщин беломорского севера открылась на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Выставка "Поморские женки" о жизни женщин Поморья - Беломорского Севера - открылась в Соловецком морском музее. Об этом в четверг ТАСС рассказала представитель музея, координатор "Товарищества северного мореходства" в Архангельске Светлана Тюкина.

"Выставка открыла новый сезон Соловецкого морского музея, она называется "Поморские женки". Мы говорим много об особенностях культуры Русского Севера, поморской культуры, по берегам Белого и Баренцева моря - и обычно разговор идет о мужской части: мужчины пошли туда-то, мужчины на промысле. Но ведь традиционно на Поморье большую роль играли женщины. Мы давно хотели показать жизнь поморской женщины, и несколько лет собирали предметный ряд", - рассказала ТАСС Тюкина.

На выставке представлены женские портреты, снимки на которых запечатлена домашняя жизнь, рыбная ловля, работа в поле конца XIX - начала XX вв. Это фотографии Якова Лейцингера, архивными снимками из Архангельской области и Карелии. Пока мужчины были на промысле, женщины не только вели домашнее хозяйство, но, например, ловили рыбу. "Бабушки нам рассказывали, когда мы с ними разговаривали в экспедициях: ой, мы летом до моря сходили, - пояснила собеседница агентства. - То есть они сами вставали в лодку и ходили ловить рыбу, в том числе. На них было и домашнее хозяйство, и рыбная ловля, и воспитание детей". Старшую женщину в доме, которая принимала все решения, называли "большуха".

Загадки для посетителей

Часть предметов, представленных в экспозиции, собрана в экспедициях: керамика, посуда, приспособления для перебирания ягод, часть предоставлена коллекционерами и музеями-партнерами. "Например, коллекционер из Нёноксы предоставил одежду - она красивая, настоящая, в том числе из парчи", - пояснила Тюкина.

Ряд экспонатов сделан современными мастерами по фотографиям и музейным обмерам. "Есть фотография Лейцингера "Поморка в зимней одежде" с керёжей - это саночки (маленькие сани в виде узкой лодочки с одним полозом - прим. ТАСС), клещицей (часть удочки для ловли наваги и корюшки - прим. ТАСС) и совком для выгребания льда - все это предназначено для зимней рыбалки. Клещица есть музейная, а керёжи не было, по фотографии были сделаны эти саночки", - пояснила представительница музея.

Тюкина отметила, что все сделанные для выставки вещи были "опробованы". "Зыбку - колыбельку - сделал мастер-плотник Евгений Финогенов по музейным обмерам и фотографиям. И в этой зыбке можно сказать жил первые несколько месяцев жизни его сын Иван", - пояснила она.

Для посетителей выставки подготовлены загадки: что такое "кибасы" - (небольшой камень, обвертываемый берестой, привязывался к сетям как грузило - прим. ТАСС), для чего предназначены крошни (приспособление, применяемое промысловиками Севера, для переноски за спиной провизии, запаса патронов, капканов и пр. - прим. ТАСС).

Экскурсии на выставке будут проводить в том числе студенты МГУ. "Это студенты-историки, они проходят спецкурс по истории Поморья, сдают экзамен, - сказала Тюкина, - по итогам, кто сдает экзамен лучше всех, получают право работать волонтерами-экскурсоводами у нас по две неделе". Выставка будет работать весь туристский сезон до сентября, затем ее представят в Архангельске, Санкт-Петербурге или Москве. "Мы все свои выставки стараемся показать где-то еще", - отметила собеседница агентства.

Книга к выставке

О жизни поморских женщин участники проекта также выпустили книгу "Старинные фотографии и тексты о поморских женках и их семьях. Любо да дорого". В ней объясняются значения различных поморских слов, например, предметов одежды. "Оплеуха" - особая зимняя шапка, "станушка", "коротенька", "почёлок" - предметы женского гардероба. "Все они нарисованы, и становится понятно, как они выглядели, - рассказала Тюкина. - Рисовала Анастасия Сорокотина, книга оформлена в цветах мезенской росписи: красном, черном и белом. Автор идеи книги Светлана Рапенкова".

В книге также много фотографий. "Есть совершенно умилительные. Моя любимая "Целование носиками", на которой сфотографированы мама или бабушка с ребенком на Карельском берегу Белого моря", - добавила Тюкина. Снимки и рисунки сопровождаются фрагментами из записей этнографов. "Лапотиста Варвара, а муж ейный сам кормщик сноровистый, она сама большуха, лапотистая (обеспеченная одеждой - прим. ТАСС) женочка, заметное семейство. Или такой: Я из сухопутной семьи, замуж вышла за рыбака, поначалу в море с ним не ходила, боялась, потом попривыкла, рыбачила тоже", - привела примеры она, отметив, что в книге большое внимание уделено Белому морю, которое считалось кормильцем поморов.

Книга выпущена тиражом в тысячу экземпляров.