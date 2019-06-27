Краснодар повторно попросил краевые власти проверить аварийные дома на предмет их ценности

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Власти Краснодара, чтобы защитить здания, имеющие историческую ценность, направили повторное обращение в краевые структуры для проведения экспертизы, так как первое обращение было оставлено без внимания. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

В Краснодаре активно работают над сохранением исторического облика города, в зоне исторического центра была ограничена высотность застройки. По данным мэрии, в 2018 году власти уже обращались в управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края, чтобы эксперты дали заключение о ряде аварийных зданий на предмет их исторической ценности, нужно ли их восстанавливать за бюджетные средства, но ответа не получили.

"Администрация города повторно отправила перечень аварийных домов в центре Краснодара для проверки их ценности. Заключение специалистов необходимо для защиты наиболее ценных зданий в историческом центре, чтобы не допустить ситуации, которая произошла с домом по улице Коммунаров, 108, признаки исторической ценности которого обнаружили после начала демонтажа здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень включены 96 домов. Из них власти уже расселили 21, еще 22 дома находятся в завершающей стадии расселения. Если они не будут признаны ценными, то их снесут.