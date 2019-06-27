Участники форума "Формула согласия" в КЧР поделились опытом противодействия экстремизму

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Всероссийский форум "Формула согласия" по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде с участием сотрудников государственных учреждений и представителей институтов гражданского общества со всей страны завершился в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии. В рамках форума были выработаны алгоритмы противодействия экстремизму, сообщил ТАСС исполнительный директор мониторинговой организации СНГ и Европы CIS-EMO, эксперт фонда "Народная дипломатия" Станислав Бышок.

"В рамках форума одновременно шли два процесса - с одной стороны, был процесс анализа, рассказа, объяснения различных форм, аспектов деятельности экстремистских организаций разного формата как религиозных, так и политических. С другой стороны, вырабатывались возможные формы противодействия, в том числе выступали люди, которые активно участвуют в дерадикализации своих сообществ. Важный аспект: подчеркнутая интернациональность форума, он предполагает наше единство в многообразии", - рассказал Бышок.

"Для участников результат форума будет заключаться в получении большей осознанности формальных подходов профилактики экстремизма и получении общих знаний по смежным темам. Люди, которые занимаются религиозным экстремизмом, узнают о том, как обстоят дела и какие-то параллели проводят с политическим экстремизмом. Люди, которые работают в интернет-среде, также смотрят на людей, которые работают в оффлайне, происходит взаимная эмоциональная и информационная подпитка", - сказал Бышок.

Как отметили организаторы, более 150 участников были разделены на 12 команд, которые работали по четырем основным блокам: "Национальная политика", "Религиозная безопасность", "Информационная безопасность", "Деструктивные субкультуры". По каждой из тем был составлен портфель решений, для того чтобы каждый участник мог определить первичные признаки экстремистских явлений и иметь готовый алгоритм действий к каждой конкретной ситуации.

Всероссийский форум "Формула согласия" под эгидой Росмолодежи проводится с целью определения существующих проблем, анализа успешных практик и выработки алгоритмов и решений для профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде.