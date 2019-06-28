Колыма стала лучшей в ДФО по удовлетворенности населения работой скорой помощи

МАГАДАН, 28 июня. /ТАСС/. Магаданская область стала лидером среди регионов ДФО по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди жителей округа по удовлетворенности оказания скорой помощи. Об этом сообщила в пятницу директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова в Магадане на V Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

"Магаданская область по сравнению с другими субъектами ДФО вышла на первое место по удовлетворенности населения оперативностью оказания скорой медицинской помощи", - сказала Михайлова. Положительные ответы дали 32% опрошенных.

Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Сахалинская область. Там удовлетворены услугами скорой медицинской помощи 31% и 28% соответственно. На последнем месте в рейтинге находятся Забайкальский и Приморский края, а также Еврейский автономный округ. Положительных ответов в этих регионах ВЦИОМ не получил.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Магадане 28-30 июня. Участники - представители региональных и федеральных структур, общественных организаций и научных учреждений - обсуждают меры по повышению рождаемости, увеличению продолжительности жизни дальневосточников с применением международного и отечественного опыта, сохранению кадрового потенциала на Дальнем Востоке. Во второй день предусмотрены посещение социальных объектов в Магадане, обмен опытом и проведение семинара для общественных организаций по участию в конкурсе Фонда президентских грантов. В третий день представители 11 регионов ДФО в формате "мозгового штурма" определят наиболее эффективные практики и ключевые проекты по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке.