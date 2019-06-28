ГИБДД усилило контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту из-за трафика

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция России усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту через Керченский пролив из-за повышенного автомобильного трафика. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В настоящее время с учетом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД рассказали, что июне на Крымском мосту зарегистрировано недопустимое превышение скорости водителем легкового автомобиля, который разогнался до 243 км/ч.

Сотрудники Гоcавтоинспекции установили, что только в этом году данный водитель привлекался к административной ответственности 17 раз, 15 из них - за превышение скорости. "В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности, сотрудниками Госавтоинспекции анализируются все его дорожные нарушения на предмет лишения права управления транспортными средствами", - сказали в ГИБДД.

"В этом году автовладелец привлекался к административной ответственности 17 раз, в 13 случаях - за превышение от 20 до 40 км/ч, по одному разу - за превышение от 40 до 60 км/ч и от 60 до 80 км/ч", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году этот водитель также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. "В отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях, из них 10 - за превышение скорости от 20 до 40 км/ч", - заключили в ГИБДД.

В новость в 11:06 мск добавлена информация ГИБДД о водителе, который разогнался до 243 км/ч