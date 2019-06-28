"Газпром" ввел Грозненскую ТЭС на 360 МВт на полную мощность

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) запустил в пятницу в Грозном (Чечня) теплоэлектростанцию, мощность которой достигает 360 МВт, что превышает потребность региона в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии ввода блока в эксплуатацию.

В мероприятии приняли участие глава ГЭХ Денис Федоров, замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов и глава региона Рамзан Кадыров.

"Этот проект имеет большое значение для нашей республики и дает нашей экономики новые возможности для развития. Проекты "Газпрома" всегда направлены на благо России и ее регионов", - сказал на церемонии запуска ТЭС глава Чечни.

Проект "Газпром энергохолдинг" реализовал в рамках программы ДПМ (договор предоставления мощности, предполагающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью).

Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков (газотурбинных установок) на основе газовых турбин и генераторов производства компании Siemens общей установленной электрической мощностью порядка 360 МВт. Этот энергоблок стал вторым запущенным в Чечне, первый запустили в декабре 2018 году.