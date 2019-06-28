Ихтиологи Камчатки изучат в экспедиции пути миграции рыб в более чем 50 озерах и реках

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники Кроноцкого заповедника отправляются в экспедицию по Камчатскому краю и Чукотке для подробного изучения рыб и их миграции в местных реках и озерах, исследование продлится три месяца, сообщается в пятницу на официальном сайте заповедника.

"В процессе реализации проекта будет проведено первичное обследование фауны более 50 озер и рек. <…> Будет подробно дообследована ихтиофауна и условия ее обитания. Специалисты установят самописцы параметров среды в ряде озер, где обитают рыбы, интересующие ученых. <…> Суммарная протяженность маршрутов экспедиции составит 7,5 тыс. км", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для преодоления больших расстояний специалисты задействуют легкомоторный вертолет. Запасы еды и топлива созданы в Петропавловске-Камчатском, Анадыре, Певеке и небольших поселках по ходу движения группы, состоящей из шести ихтиологов.

По информации пресс-службы, ихтиологи намерены восстановить информацию о путях и сроках заселения разными видами рыб водоемов дальневосточного севера.

"Это позволит лучше понять механизмы эволюции арктической фауны и уточнить сроки масштабных климатических событий древности. Подобные работы не раз обсуждались в научных кругах, однако так и не были проведены из-за транспортной недоступности региона", - цитирует пресс-служба сотрудника Кроноцкого заповедника Евгения Есина.

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда президентских грантов и Российского научного фонда.