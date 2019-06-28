Около 500 человек участвуют в международном фестивале реконструкторов в Пскове

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Около 500 человек из разных регионов РФ, а также из стран Европы участвуют в Международном фестивале клубов исторической реконструкции, который открылся в пятницу в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

"Сегодня открылся международный фестиваль реконструкторов, площадка работает для публики на берегу реки Великая: там очень интересные лекции, археологические эксперименты, сами реконструкторы - это ученые и исследователи, там есть и преподаватели, которые много лет занимаются реконструкцией и преподают историю", - сказала ТАСС организатор фестиваля, директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская.

Она уточнила, что в Псков съехались клубы исторической реконструкции из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Эстонии и Белоруссии. "Сегодня в рамках фестиваля начала работу и средневековая верфь. К берегу реки приходит ладья с товарами, отправляются купцы в дальние походы. Благодаря этому театрализованному представлению можно узнать, как купцы вели погрузку товаров, что везли с собой, на каком языке они собираются разговаривать", - отметила Дубровская, добавив, что фестиваль продлится до 30 июня.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов. По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.