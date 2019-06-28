Средневековый рынок с продуктами и сувенирами из городов России и Европы открылся в Пскове

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Международный Ганзейский рынок, на котором свою продукцию представили делегации из 13 стран Европы, а также из 88 городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени, начал работу в историческом центре Пскова в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

"Сегодня в Пскове развернулась настоящая международная ганзейская ярмарка. Это сердце Ганзы, каждый ремесленник, купец старается представить свой регион в лучшем виде и представить лучший туристический потенциал и самобытность своего города", - сказала и.о. главы города Пскова Елена Полонская на церемонии открытия.

Ганзейский рынок расположился на центральных улицах города - на Октябрьском проспекте и улице Советской. Делегации городов обустроили аутентичные павильоны, в которых рассказывают о туристическом потенциале своих территорий, проводят дегустации продукции, продают сувениры ручной работы: глиняную посуду и игрушки, изделия из дерева и янтаря, льняную одежду.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.

По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.