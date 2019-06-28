На реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии выделят более 480 млн рублей

ИЖЕВСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии до 2021 года выделят более 480 млн рублей на реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии, сообщил в пятницу ТАСС министр культуры региона Владимир Соловьев.

"Бюджет на реконструкцию здания библиотеки утверждается на три года сразу, в данном случае 2019, 2020 и 2021 годы. Федерация нам подтверждает полную потребность. Из федерального бюджета мы получим 178 млн рублей в 2019 году, около 101 млн в 2020 году и 107,1 млн в 2021 году. Часть средств выделит региональный бюджет. В сумме на работы потратят более 480 млн рублей", - рассказал Соловьев.

По словам министра, закончить работы планируется в марте 2021 года. В ближайшее время подрядчик планирует выводить на объект тяжелую технику, чтобы снести часть библиотеки. "За две недели будет снесена часть здания, которая в ужасном состоянии, и на этом месте будет возведено шесть этажей, включая места под фонды, которые сейчас находятся в нескольких зданиях", сказал Соловьев.

Национальной библиотеке Удмуртии в 2018 году исполнилось 100 лет. Ее фонды насчитывают порядка 1,5 млн экземпляров документов. Эксплуатацию здания запретили в 2011 году в связи с аварийным состоянием. Власти республики рассчитывали провести ремонт в рамках подготовки к 175-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского в 2015 году, однако финансирование мероприятий, приуроченных к юбилею, было урезано.