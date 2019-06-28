Во Владивостоке открылась выставка студентов Digital Art на стыке искусства и технологий

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Студенты первого курса Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), которые учатся по программе Digital Art, представили на выставке во Владивостоке свои проекты на стыке информационных технологий и различных видов искусства. Экспонаты, многие из которых можно потрогать, созданы с использованием динамического света, нейронных сетей и технологий в области робототехники.

"Объекты для выставки выбирали сами студенты совместно с кураторами, это был групповой выбор. Каждый из объектов - это завершающий проект одного из интенсивов. У нас каждый семестр состоит из двухнедельных интенсивов, которые идут друг за другом, и каждый из проектов создан за две недели", - рассказала ТАСС руководитель магистерской программы Digital Art Екатерина Беляева.

По ее словам, в будущем выставку ждет турне по другим городам страны. Планируется, что ее объекты представят на арт-пространствах в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, также здесь пройдут презентации магистерской программы.

О программе

Школа цифровой экономики появилась в ДВФУ в 2018 году после того. как президент России Владимир Путин подписал поручение разработать программу "Цифровая экономика РФ". Базовая модель образования в Школе цифровой экономики - реализация высокотехнологичных совместных проектов с ведущими IT-компаниями. В ней учат ключевым компетенциям XXI века: работе с большими данными и нейросетями, умению принимать нестандартные решения на основе их анализа, навыкам информационной безопасности, критическому мышлению.

Digital Art или "Цифровое искусство" - одна из пяти магистерских программ Школы цифровой экономики. Она основана на использовании цифровых технологий, где наука становится искусством на стыке творческого и технологического. Это направление открывает новые рынки цифровой экономики впечатлений, позволяющие создавать произведения искусства с использованием интерактивных пространств и мультимедиа сред. Студенты этого направления смогут презентовать и создавать арт-инсталляции, диджитал-исследования, проектировать в медиа и виртуальных средах, заниматься дополненной реальностью и визуализацией баз данных.

Как рассказал ТАСС директор Школы Илья Мирин, на этом направлении учатся около 30 человек со всей страны, в том числе из Новосибирска и Екатеринбурга. Закончив курс обучения, они смогут заниматься рекламой, промышленным дизайном, архитектурой и перформативным искусством, в том числе, созданием фейерверков.

"Digital Art - уникальная программа для нашей страны: мы учимся по модульной образовательной системе в формате интенсивных воркшопов, которые ведут лучшие практики индустрии, и проводим итоговую аттестацию в виде выставок. Магистратура существует всего год, но ее уже оценили на всероссийском уровне. Программа вошла в шорт-лист государственной премии "Инновация" в номинации "Образовательный проект" и выиграла конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина", - процитировали в пресс-службе ДВФУ слова Екатерины Беляевой.

Нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года президента России Владимира Путина. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровыетехнологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.