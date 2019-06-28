Проблему очередей в детские сады СКФО требуется решить к 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа должны решить проблему с очередями в детские сады к концу 2021 года, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на совещании во Владикавказе в пятницу.

"Нацпроект "Демография" является самым комплексным проектом, который существует. В него входит программа стимулирования рождения детей, проекты, связанные с инфраструктурой детства, прежде всего, детские сады. Мы с вами должны построить [сады] так, чтобы очередности не было к концу 2021 года", - сказал глава Минтруда.

Как сообщалось ранее, в Северной Осетии в очереди в детские сады - почти 1900 человек. По состоянию на май более 7 тыс. детей ждут очереди в дошкольные образовательные организации Ингушетии.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.