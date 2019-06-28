{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов заявил, что начать работу по возведению набережной Джанкоя требуется в 2020 году

По данным администрации города, полная очистка русла реки Степная не осуществлялась с начала 1990-х годов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил администрации города Джанкоя и района очистить русло реки Степная после жалоб местных жителей на ее загрязненность. В 2020 году планируется начать обустройство набережной, сообщил он в пятницу на выездном совещании по проблемным вопросам региона.

Местные власти отмечали, что средств городского бюджета недостаточно для приведения реки в порядок. По данным пресс-службы горадминистрации, полная очистка русла не осуществлялась с начала 1990-х годов.

"Много обращений по речке Степная от жителей, которая заросла камышами, запах есть неприятный. Обсудите ситуацию с коллегами, какова потребность в средствах, что необходимо сделать в этом году, чтобы на 2020 год можно было сделать строительно-монтажные работы. Набережные надо приводить в порядок", - сказал он, обращаясь к главе районной администрации Инне Федоренко.

В пресс-службе горадминистрации ТАСС уточнили, что речь идет о поэтапном благоустройстве: первым этапом должна стать очистка русла реки, затем планируется оборудование набережной. О сроках реконструкции и необходимых средствах пока не сообщается.

12-километровая река Степная протекает с северной части полуострова, проходит через пригороды и центральную часть Джанкоя, является основной водной артерией.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с грозой и сильным ветром на Кубани
Существует вероятность схода оползней и просадки грунта
Читать полностью