МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с грозой и сильным ветром на Кубани

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае в пятницу из-за ухудшения погодных условий: грозы, града и сильного ветра. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю.

"По 30 июня на территории Краснодарского края действуют пять экстренных предупреждений. На всей территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Анапе есть опасность схода оползней, просадки грунта.

"Уточнена группировка сил и средств муниципальных образований региона, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Общая численность - 23700 человек, 5000 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, все оперативные службы в крае приведены в режим повышенной готовности, при необходимости для устранения последствий неблагоприятных погодных явлений будет задействована дополнительная техника.

"Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле, особенно это касается предгорных и прибрежных районов. Все пляжи, места отдыха людей должны быть под круглосуточным наблюдением специалистов", - сказал Кондратьев.

В новость в 14:25 мск добавлен комментарий губернатора региона