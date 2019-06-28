Якутск затянуло дымом от природных пожаров на севере региона

ЯКУТСК, 28 июня /ТАСС/. Дым от природных пожаров на севере республики и соседних регионов окутал Якутск, сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Задымление в Якутске связано с пожарами в зоне контроля лесных пожаров на территории соседних регионов и природными пожарами, зарегистрированными в северной части республики", - рассказали в министерстве.

По данным ведомства, в республике ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров на общей площади 100,5 га. "На землях иных категорий в Верхоянском улусе действуют 10 природных пожаров на общей площади 678 тыс. 978 га, из них локализовано шесть пожаров. На тушении всего задействовано 186 человека, 39 единиц техники", - отметили в министерстве.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 88 зарегистрированных очагов в Кобяйском, Ленском, Томпонском, Таттинском, Момском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Абыйском, Булунском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Жиганском, Усть-Янском и Усть-Майском районах.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 457 тыс. 285 га, из них лесной площади - 273 тыс. 590 га, нелесной - 183 тыс. 695 га.