Топилин не исключил возможность поддержки интерната в Северной Осетии в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин не исключил возможности федеральной поддержки дома-интерната "Милосердие", расположенном в селении Чермен Северной Осетии, об этом Топилин сообщил журналистам в пятницу в ходе своего визита в республику.

"На федеральном уровне такие программы есть, я не исключаю того, что могут приниматься решения по продвижению этих проектов. Там (в доме-интернате "Милосердие") есть, чем позаниматься с точки зрения технологии работы. Главное - не стены, хотя и стены очень важны. Нам нужно, безусловно, улучшать качество пребывания пациентов", - сказал Топилин.

Министр также отметил, что что в настоящее время в рамках национального проекта "Демография" объявлен конкурс на разработку новых проектов для подобных учреждений.

"По результатам этого конкурса мы посмотрим, как правильно выстроить эту работу", - отметил он.

Республиканский психоневрологический дом-интернат "Милосердие" был построен 1975 году. Ранее сообщалось, что многие корпуса учреждения не соответствуют современным нормам проживания. Жилые отделения дома-интерната рассчитаны на 332 койко-мест, численность проживающих 285 инвалидов, имеющих нарушения психического здоровья различной степени тяжести, признанных решениями судов недееспособными (144 женщин и 141 мужчин), в том числе 19 человек в отделении для "лежачих" больных, 17 инвалидов - колясочников.