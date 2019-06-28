Канализационная станция, поврежденная селем в Сочи, не подлежит восстановлению

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Канализационная насосная станция, обслуживающая туристические объекты Олимпийской деревни в Сочи, которая оказалась повреждена из-за мощного селя, не подлежит восстановлению, ее будут строить заново. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь сочинского водоканала Константин Бредников.

"Оборудование канализационной насосной станции, которая оказалась в эпицентре этого селя, должно быть заменено, так как полностью разрушено селем. В перспективе необходимо строить новую канализационную насосную станцию, ущерб уже понятен, он огромен. Нужно определять новое место для ее строительства, финансирование, на это требуется время, но все вопросы будут решены", - сказал Бредников.

Ранее в социальных сетях опубликовали фото и видео, на которых зафиксировано, как сточные воды в районе Олимпийской деревни попадают на поверхность земли, что может привести к загрязнению окружающей среды и ущербу экологии. Специалисты водоканала на протяжении трех дней очищали территорию канализационной насосной станции.

Бредников добавил, что начался монтаж временной схемы водоотведения в этом районе. "Установлена уже сейчас бензиновая помпа, которая перекачивает стоки в уцелевший стационарный коллектор - это первая мера, которую мы предприняли, чтобы предотвратить разлив стоков на рельеф с целью недопущения нанесения ущерба экологии от сбросов канализационных стоков в районе верхней Олимпийской деревни ", - отметил пресс-секретарь водоканала.

Он пояснил, что для оборудования временной схемы водоотведения также будет смонтирован насос, шкафы управления системой, по поверхности земли проложат около 30 м полиэтиленового коллектора, чтобы по нему стоки поступали в уцелевший стационарный коллектор.

Мощный сель сошел 24 июня в районе ручья Сулимовский, подтоплена дорога, ведущая к курорту "Роза Хутор", и насосная канализационная станция. По данным властей Сочи, объем селя составил 4 тыс. кубометров. Работы по расчистке территорий продолжаются, в районе происшествия власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.