Власти Липецкой области отремонтируют башню на станции Астапово, где умер Лев Толстой

ТАСС, 28 июня. Ремонт старинной водонапорной башни в поселке Лев Толстой в Липецкой области начнется 1 июля. Башня является частью в музейный комплекса "Астапово", бывшей железнодорожной станции, где умер Лев Толстой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что 26 июня в Лев-Толстовском районе Липецкой области, в границах районного центра между улицей Привокзальной и железнодорожным вокзалом ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения водонапорной башни 1927 года постройки. Всего башен было две: одна постройки XIX века из-за коррозии резервуара для воды рухнула 23 июня, вторая 1927 года постройки уцелела. Власти отселили из близстоящих домов 12 человек.

"С 1 июля в поселке Лев Толстой начнется ремонт старинной водонапорной башни, которая уцелела после обрушения соседнего строения. Обе башни являются частью музейного комплекса "Астапово", где провел последние дни своей жизни писатель Лев Толстой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального правительства, в течение трех недель предстоит демонтировать внутреннюю конструкцию башни, после пройдет техническая экспертиза ее кирпичной кладки. Местные жители попросили врио главы региона Игоря Артамонова, который в пятницу побывал в Лев-Толстовском районе, восстановить рухнувшую башню XIX века. По предварительным данным, для этого придется потратить только на стройматериалы башни около 20 млн рублей.