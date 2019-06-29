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Борьба с природными пожарами в России

Пожарным удалось отвести угрозу распространения огня от населенных пунктов Якутии

В зоне контроля действует 88 природных пожаров

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Работа пожарных команд и мобилизация населения позволили отвести угрозу распространения огня на населенные пункты в Усть-Янском и Абыйском районах Якутии. Об этом в субботу сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"Что касается северных районов, там ситуация напряженная. В особенности по Верхоянскому району, где большие пожары. Вместе с тем, прямой угрозы населенным пунктам нет. Вчера-позавчера была угроза по двум населенным пунктам в Усть-Янском и Абыйском районах соответственно. Но благодаря работе пожарных команд и мобилизации местного населения угроза сегодня отведена от населенных пунктов", - сообщил Николаев журналистам.

Глава республики отметил, что в центральных районах Якутии пожаров практически нет. А дым, который утром в субботу был в Якутске, принесло из Иркутской области, где в настоящее ремя также зафиксированы крупные пожары.

По данным регионального ГУ МЧС на 28 июня, в регионе проводится тушение четырех природных пожаров в Верхоянском и Усть-Майском районах, на общей площади 100,5 га, из них локализован один на площади 35,5 га. В зоне контроля действует 88 природных пожаров на территории 14 муниципальных образований.

Теги
ЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичБорьба с природными пожарами в России
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