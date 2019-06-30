Участники форума "Таврида" разработают арт-манифест о Годе народного искусства

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Посвященная народному искусству смена открылась на форуме "Таврида" в Крыму. За неделю 400 специалистов в области народного искусства разработают и презентуют арт-манифест о проведении в РФ года, посвященного данному творческому направлению, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе форума.

"Арт-манифест с предложением о проведении в России Года народного искусства и нематериального культурного наследия создадут на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". [В смене участвуют] 400 музыкантов, вокалистов, хореографов, представляющих индустрию аутентичного народного искусства из разных городов России в возрасте от 18 до 35 лет. Их цель - заново открыть яркую и самобытную корневую культуру народов России", - говорится в сообщении.

До 5 июля для участников будет организована образовательная и творческая программа. Состоится отбор финалистов на "Первую национальную народную премию", которая пройдет в рамках Первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ". Также они смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить финансовую поддержку своих творческих проектов.

Также запланированы творческие встречи. В числе гостей смены участница серии Всероссийских благотворительных акций "Мечтай со мной" Екатерина Шик и известный российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко.