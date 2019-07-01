Власти Забайкалья направили 180 млн рублей на восстановление сгоревших чабанских стоянок

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Забайкалья направили на восстановление сгоревших в апрельских пожарах чабанских стоянок более 180 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей

"Министерство сельского хозяйства Забайкальского края направило 180,2 млн рублей на восстановление чабанских стоянок, пострадавших в результате природных пожаров в апреле", - сообщили в правительстве.

По словам министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева, 89 стоянок будут строить подрядные организации, остальные владельцы хозяйств решили восстанавливать инфраструктуру самостоятельно. "В течение двух дней все денежные средства будут доведены до всех пострадавших сельхозтоваропроизводителей", - приводит слова Бочкарева пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что компенсации после пожаров получат 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 228 личных подсобных хозяйств. Всего, по данным пресс-службы регионального правительства, заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей, по 117 из них принято положительное решение, 21 семья получила отказ. 15 июня сообщалось, что правительство РФ одобрило выделение 820,9 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Забайкальского края для компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года.