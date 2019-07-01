Ученые обследуют самое старое здание в высокоширотной Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Эксперты в июле проведут обследование состояния самого старого здания в высокоширотной островной Арктике - "Дома Эйры" (или "Убежища Эйры") на острове Белл архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, исследование требуется, чтобы выработать тактику действий по сохранению первой постройки на Земле Франца-Иосифа.

"Архитекторы-реставраторы Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург) в этом году посетят остров Белл и ответят на вопрос, в каком состоянии находится "Дом Эйры". Нужная хорошая качественная экспертиза этого здания, чтобы наметить план действий, что с ним делать дальше. Это самое старое здание в высокоширотной островной Арктике, которое сохранилось целиком, на Шпицбергене или в Гренландии есть более древние постройки, но они в руинированном состоянии", - сказал Ермолов.

Дом с автографами

"Дом Эйры" - первое здание, построенное на Земле Франца-Иосифа. Экспедиция под руководством британского путешественника Бенджамина Ли Смита возвела его на острове Белл в 1881 году. "Они привезли норвежский щитовой дом, - пояснил историк. - Примечательно то, что он легкий и разборный, занимал немного места и возводится как конструктор. Они там планировали сделать свою базу. Но по несчастливому стечению обстоятельств судно Ли Смита было раздавлено через несколько дней у мыса Флора. Они в "Доме Эйры" бывали, конечно, после этого, но как базу использовать его не удалось".

"Эйра" - это название шхуны экспедиции. В 2017 году, предположительно, ее останки были обнаружены у мыса Флора острова Нортбрука. Участники экспедиции Ли Смита после крушения "Эйры" не пострадали, и провели зимовку на мысе Флора в постройке, сделанной из фрагментов шхуны, а в 1882 году на шлюпках добрались до Новой Земли.

В "Доме Эйры" после Ли Смита экспедиции не размещались, но практически все полярники после 1881 года оставляли на стенах внутри строения свои автографы. По словам Ермолова, это придает постройке еще большую ценность.

"Штука в том, что там находятся автографы практически всех экспедиций, которые побывали на Земле Франца-Иосифа, даже советских. Они оставили свои автографы, даты пребывания на архипелаге, - отметил представитель национального парка. - Это по сути такая гостевая книга Земли Франца-Иосифа, даже можно сказать, Арктики. Учитывая, что ЗФИ был такой аванпост, с архипелага пытались достичь Северного полюса. И они оставляли свои автографы - это очень ценно, не столько сам дом, сколько эти надписи, которые находятся на его внутренних стенах".

Требуются экспертиза и ремонт

На острове Белл высаживаются туристы - это живописное место с колоколообразной горой, которая так и называется - Колокол. Остров свое имя также получил по этой горе (bell - колокол (англ.) - прим. ТАСС). Внутрь "Дома Эйры" туристам заходить запрещено, в том числе и потому, что непонятно, в каком состоянии находится постройка. "Может, ему угрожает опасность и нужно срочно даже дом разбирать, - сказал Ермолов. - А, может, он в прекрасном состоянии, и надо только навесить двери и закрыть какие-то дыры, чтобы снег внутрь не набивался, градации могут быть различные".

Эксперты будут исследовать состояние дерева, как говорит Ермолов, такие работы не проводились ни разу. По возможности специалисты проведут некоторые ремонтные работы. "Мы знаем, что на трех стропилах, они по форме как буква "А", - так вот перекладины у "А" на них нет и остался только "домик", из-за этого проседает кровля. Учитывая ветровую и снежную нагрузку, там слабое место. Нужно восстановить эти перекладины", - объяснил Ермолов.

Участники экспедиции на Белл постараются также навесить наружную дверь. "Потому что там только внутренняя дверь сохранилась, - сказал историк. - Нужно будет восстановить внешний контур здания, чтобы туда не попадала ни сырость, ни снег". Деревянный фундамент "Дома Эйры" окружен обваловкой из камней.

По словам Ермолова, эти камни нужно перебрать. "По мнению архитекторов, он просто-напросто забился мусором, и нет вентиляции: в результате фундамент начинает подгнивать, а смысл был в том, чтобы там внизу циркулировал воздух. Они на стену даже напирают, - добавил он. - Их надо разобрать, прочистить и заложить заново".

Как говорит собеседник агентства, группа планирует провести работы за три дня. "Но это при хорошей погоде и идеальном стечении обстоятельств, - отметил он. - Сколько же всего времени уйдет - неизвестно".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.