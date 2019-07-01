Иностранцы станут участниками форума "Машук" в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Молодые люди из стран Ближнего зарубежья, СНГ и южного Кавказа станут участниками молодежного форума "Машук-2019". Об этом журналистам сообщил в понедельник директор форума Дмитрий Донецкий, который встретился с потенциальными участниками из Северной Осетии.

"Машук" приобретает совершенно новый формат работы, он пройдет в три смены. В рамках первых двух смен примут участие ребята из других регионов РФ в количестве 200 человек и 40 человек - из стран ближнего зарубежья, стран содружества независимых государств и южного Кавказа", - сказал Донецкий.

По его словам, если раньше в форуме принимали участие 2 тыс. человек, то в этом году количество возрастет до 3 тыс. человек.

Вырос и грантовый фонд, в этом году он составит более 125 млн рублей. На первые две смены будет выделено 85,5 млн рублей, грантовый фонд третьей смены составит 30 млн рублей. "Для "Машука" это беспрецедентная сумма, за всю историю его проведения такого никогда не было. Плюс у нас юбилейный форум, мы ожидаем визит высоких гостей - государственных, общественных деятелей, а ввиду того, что Год театра в России, мы приглашаем на форум и известных актеров, музыкантов, которые будут работать с участниками форума, расскажут о своих историях успеха", - отметил директор форума.

Основной задачей форума в этом году станет доработка региональных проектов в проекты межрегионального, всероссийского масштаба. "Можно приехать на форум со своим проектом, а уже на форуме он будет доработан для того, чтобы реализовывать его в рамках не отдельной республики, а всего СКФО и он будет ориентирован на развитие округа в первую очередь", - пояснил он.

О форуме

"Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов России и стран зарубежья. Форум прошел в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа). Президент России Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.

Образовательная программа форума традиционно состоит из мастер- классов, интерактивов, лекториев. В 2018 году в общей сложности для участников форума провели 263 тренинга, более 50 мастер-классов, ориентированных на развитие личной эффективности и несколько массовых квест-игр.