Участники проектов "Россия - страна возможностей" соберутся на форуме "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Участники конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" из регионов Северного Кавказа впервые соберутся на третьей смене молодежного форума "Машук" в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель проектов платформы Ирина Карих.

"Мы впервые собираем участников и победителей проектов "Россия - страна возможностей" по Северо-Кавказскому федеральному округу на "Машуке". В платформе "Россия - страна возможностей" сейчас 19 конкурсов, кто-то получил назначения по их итогам, а кто-то нет. Мы рассматриваем постсопровождение не только для победителей проектов, но и для участников, для призеров", - сказала она.

По словам Карих, на третью смену планируется пригласить в качестве экспертов победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", многие из них уже работают на различных должностях в органах власти. "Для участников смены запланирована образовательная программа, планируются встречи с профильными министерствами, компаниями", - отметила руководитель проектов.

Как сообщалось, в 2019 году Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" в 2019 году примет на 1 тыс. больше человек, чем годом ранее - именно столько участников прибудут на третью смену форума "Я - лидер". "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей из регионов России и стран зарубежья. Президент России Владимир Путин 15 августа посетил форум и дал ему положительную оценку.