В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в первой декаде июля в Санкт-Петербурге, всего за месяц может выпасть до 120% от нормы осадков, а сильной жары не ожидается. Об этом сообщила на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС руководитель группы долгосрочных прогнозов отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Миронова.

"Прогноз [в целом по осадкам] звучит так - от 80% до 120% от нормы мы ожидаем в июле", - сказала она, уточнив, что месячная норма осадков для июля в Петербурге - 79 мм.

Она добавила, что в июле прогнозируется температура воздуха на 1-2 градуса выше нормы. "Норма для июля месяца - 17,7 градуса, это средняя температура получается путем сложения из ночных и дневных температур", - уточнила она.

Миронова также отметила, что похолодание может быть существенным в первой декаде месяца, однако во второй половине июля станет теплее. "Мы ждем циклонический характер погоды в первую декаду - это значит, что будет облачность, дожди, и достаточно интенсивные, могут быть. Мы ждем похолодания, температурный фон будет в первую декаду даже пониженным относительно нормы. Во второй половине месяца ситуация будет немного лучше", - сказала она.

Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.