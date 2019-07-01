100 тонн воды, продуктов и вещей. В Иркутске собирают помощь для подтопленных районов

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в самом крупном пункте начался еще 27 июня. 95 тонн уже отправлено, за короткое время собрали еще более 5 тонн

Пункт сбора гуманитарной помощи открыли иркутские единороссы на базе регионального отделения. Волонтеры пункта сбора рассказали ТАСС о том, как одни люди откликнулись на беду других. Большой отклик Пункт на Российской, 20 открылся в Иркутске одним из первых и стал самым большим в городе. У здания весь день ажиотаж — сюда беспрерывно подъезжают легковые и грузовые автомобили, подходят горожане с объемными пакетами. На подъездах к зданию даже образуются пробки.

"Я сегодня в восемь утра пришла открывать пункт, возле вахты уже стояли коробки", — рассказывает волонтер пункта Елена Батурина. Работа здесь кипит порой до полуночи. Найти добровольцев, которые принимают у горожан вещи, оказалось нетрудно. Достаточно было распространить информацию о том, что нужны люди для сортировки, упаковки, разгрузки и погрузки гуманитарной помощи. "Откликаются, приходят, кто на целый день, кто на час, кто в обеденный перерыв прибегает. Сегодня пришла мама с сыном-подростком, спросила, можно ли ему прийти завтра помогать. И завтра они с другом придут", — говорит Батурина.

Волонтер Светлана три дня назад принесла в пункт сбора гуманитарную помощь и осталась здесь помогать формировать партии груза для отправки в затопленные территории. Она сама родом из Тулуна — города, который сильнее всего пострадал от наводнения. Там у нее живут родственники. "В центре города в многоэтажном доме живут мои тетя, бабушка, брат. Затопило первые этажи. Они уехали сейчас в другой район города, где вокзал. И свекровь у меня там, она не попала под затопление, но два дня находилась без света, еды и воды. Есть знакомые, у кого дома просто смыло водой, они сейчас без ничего остались. Тяжело, переживаю за своих земляков, поэтому и помогаю", — говорит девушка. Продукты, коляски, икона Добровольцы рассказывают, что жители Иркутска добросовестно подошли к делу — они приносят на Российскую, 20 добротные полезные вещи и качественные продукты. И следят за информацией в СМИ и социальных сетях: если там пишут, что нужна питьевая вода, — везут воду большими партиями, если просят детское питание и подгузники — везут их.

Коробки с макаронами, растительным маслом, крупами, консервами, конфетами, чаем, сахаром возвышаются в помещении до потолка. "Сегодня 100 коробок печенья привезли. Это две кондитерские фабрики откликнулись. Еще одна завтра обещала привезти. Воды сегодня привезли огромную машину. Аптечные сети привозят медикаменты. А сегодня звонил опорный пункт полиции — они собирают деньги, чтобы закупить гуманитарную помощь, просили адрес, куда можно привезти", — говорит Елена Батурина.

Жители Иркутска подвозят также детские коляски, игрушки, посуду, бытовую технику и бытовую химию, взрослую и детскую одежду, матрасы, одеяла, подушки, корма и лекарства для животных.

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