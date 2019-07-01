Дальневосточный медиафорум обновил повестку ДФО и научил СМИ новым форматам

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. II Дальневосточный медиафорум консолидировал СМИ и обновил информационную повестку федерального округа. Кроме того, журналисты смогли получить новые знания о тенденциях в развитии отрасли, сообщил в понедельник ТАСС по итогам форума генеральный директор холдинга "Сахамедиа", выступившего соорганизатором мероприятия, Алексей Чертков.

"На форуме были обозначены важные темы повестки по развитию Дальнего Востока: Севморпуть, развитие новых территорий, обеспечение жизнедеятельности арктических улусов, районов Якутии и дальневосточных регионов. Для журналистов очень важны новые форматы, с этим мы работали на мастер-классах. Таким образом, произошла консолидация новостной повестки: у каждого участника свое видение, а здесь было обозначено что-то главное, от чего будет зависеть развитие Дальнего Востока и Арктики", - сказал он.

Среди тем, звучавших на форуме - перспективы строительства Ленского моста, с помощью которого транспортная доступность крупнейшего региона страны возросла бы на 83%, развитие Якутии как центра въездного туризма для Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, приглашенные на форум эксперты заявили о необходимости продвижения и брендирования арктических и дальневосточных проектов за рубежом.

Экспертами форума выступили известные ученые, экономисты, специализирующиеся на проблемах Арктики и Дальнего Востока, представители пресс-служб органов исполнительной власти и крупнейших корпораций, работающих в этих регионах. Особый интерес у участников мероприятия вызвали мастер-классы медиатренеров, посвященные новым трендам в СМИ и работе в социальных сетях и интернете.

В центре внимания форума также находился регион, принимавший мероприятие - Республика Саха (Якутия), с традициями, фольклором и природой которой большинство участников познакомились впервые. В день открытия гости побывали на традиционном национальном празднике Ысыах Туймаады. Одним из самых ярких событий стало посещение природного парка "Ленские столбы", входящего в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Панорама отвесных скал, протянувшихся на десятки километров вдоль величественной Лены, запомнилась каждому.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.