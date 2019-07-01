Центр подготовки водолазов для работы в условиях Арктики открылся в Кировске

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Центр арктических компетенций для подготовки аквалангистов в северных условиях начал работу в Кировске Мурманской области. Об этом в ходе II Дальневосточного арктического форума в понедельник сообщил ТАСС руководитель подводного исследовательского отряда Всемирной конфедерации подводной деятельности ЮНЕСКО Дмитрий Шиллер.

"Центр в Кировске уже открылся, он уже принял первый семинар для водолазов, которые работают в арктическом регионе. В нем представлена не только подводная подготовка, но и полный комплекс компетенций для работы в арктических экспедициях. Это первый центр с такой базой", - уточнил он.

По словам Шиллера, преимуществом центра является его расположение в горной местности, "которое дает нам возможность тренироваться в озере высоко в горах, а рядом есть Баренцево море, где мы можем работать на волнах и Белое море, где идет подготовка со льда".

Как отметил Шиллер, Кировск станет одним из центров подготовки его отряда, наряду с уже действующими базами в Вологде, Казани и Мурманске. С 10 июля в Кировске начнутся испытания ребризеров - аппаратов замкнутого цикла дыхания, которые препятствуют охлаждению воздуха в баллонах при работе в арктических условиях.

Идею создания в Кировске Мурманской области в начале текущего года предложил переехавший сюда Александр Губин - член подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества, который поучаствовал в более чем 130 экспедициях, побывав в Арктике, Антарктиде, Южной Америке, на Байкале и Белом море. Он погружался более 4 тыс. раз под воду и имеет три мировых рекорда по глубоководным погружениям.

Создание центра при поддержке местных властей началось с проведения в Кировске на озере малый Вудъявр первого фестиваля подводных профессий в марте этого года. Центр объединил как непосредственно испытателей подводного оборудования и технологий, так и экспертов в этом направлении.