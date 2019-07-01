Жители Вологодской области, Петербурга и Кубани первыми получили "вологодские гектары"

ВОЛОГДА, 1 июля. /ТАСС/. Первыми частниками программы "Вологодский гектар" стали жители Вологодской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Об этом сообщил замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак на совещании правительства региона.

"Программа реализуется на территории трех районов - Вашкинского, Вожегодского и Никольского. <...> Сегодня претенденты на земельные участки занимаются проведением кадастровых работ, чтобы в последующем поставить участок на кадастровый учет и получить свидетельство о праве собственности на землю. Уже есть три собственника - фермеры из Никольского района, житель Санкт-Петербурга и жительница Краснодарского края", - сказал Зайнак.

По его словам, на первом этапе программы заявленные 3,3 тыс. га земель в Вашкинском, Вожегодском и Никольском районах практически полностью зарезервированы. На втором этапе в программу будут включены еще три района - Бабаевский, Вытегорский и Харовский, где гражданам предложат еще порядка 1,5 тыс. га. Земли отбираются по принципу близости к транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре.

"Программа получила положительные оценки экспертов, в том числе на федеральном уровне. Она была представлена на слушаниях в Госдуме. Руководитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников выразил надежду, что программа вызовет интерес и у других субъектов федерации", - отметил Зайнак.

Программа "Вологодский гектар" была разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участок для освоения на Дальнем Востоке. Под "Вологодский гектар" постепенно планировали выделить 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах. Так власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры.