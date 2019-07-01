Большой толковый словарь якутского языка издадут в электронном формате

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Большой толковый словарь якутского языка, состоящий из 80 тыс. слов, планируют оцифровать в Якутии для его сохранения и популяризации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Якутии Айсен Николаев 1 июля 2019 года принял участие в открытии в Якутске международной конференции "Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика".

"Одним из способов сохранения языков, по мнению Айсена Николаева, является цифровизация, и Якутия уже пошла по этому пути. В 2018 году в Якутии завершен большой многолетний путь ученых Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера - издан 15-й том Большого толкового словаря якутского языка, в котором собраны 80 тыс. слов якутского языка. В планах - полная оцифровка этого словаря и тиражирование его в цифровом формате", - говорится в сообщении.

Власти региона с 2020 года запустят государственную программу по сохранению и развитие языков республики. "Сохранить языки народов Якутии живыми в быту, общении, литературе, искусстве, медиапространстве, повысить востребованность государственных и официальных языков республики, обеспечить реализацию права людей на обучение на родном языке, высокое качество изучения русского языка как общего для всех якутян - вот основные направления нашей деятельности", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Конференция продлится до 3 июля. Участники обсудят национальную политику и практику по сохранению культуры и языков коренных народов в разных государствах и регионах мира, вопросы развития двуязычия и многоязычия, преподавание языков коренных народов в дошкольных, школьных, ссузах и вузах, информационные и коммуникационные технологии в сфере сохранения языков коренных народов и развития языкового многообразия в киберпространстве.

Якутия в четвертый раз становится площадкой для проведения крупнейшей международной конференция по вопросам сохранения языков и культур. Первая конференция в 2008 году была проведена в Якутске с участием 15 стран. Такие же конференции прошли в 2011 и в 2014 годах. В этом году конференция приурочена к объявленному ООН Году языков коренных народов и 65-летию членства России в ЮНЕСКО.