Студенты из 11 регионов будут строить жилые дома и дороги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Студенческие стройотряды из 11 регионов РФ приступили к работе на объектах Санкт-Петербурга. В городе открылась IV Межрегиональная студенческая стройка, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"В этом году к нам приехали 220 студентов из 11 регионов России, в каждом регионе проводился конкурс на лучший студенческий строительный отряд, и приехавшие в Петербург отряды - победители своих регионов. Студенческие отряды приезжают по профильной постройке. Помимо компаний-застройщиков и дорожных компаний, среди организаций есть две электрокомпании", - сказала пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева.

Студенческие отряды формируются по профилям: они будут работать на объектах тех организаций, которые соответствуют специальностям студентов. Студенты проведут на Межрегиональной студенческой стройке месяц, а в конце получат заплату в размере 24 тыс. рублей. Отряды обеспечены трехразовым питанием и жильем в общежитиях, которые им предоставлены по государственному контракту. Для них также подготовлена культурная программа.

Среди заявленных компаний, на объектах которых будут работать студенты, нет ни одной организации с долгостроями. "Комитет по строительству старается отправлять ребят к хорошим, проверенным застройщикам", - сказала Лебедева.

Первые студенческие отряды официально появились в СССР в 1959 году, когда на IX отчетно-выборной конференции комсомольской организации физфака МГУ был сформирован первый студенческий отряд. Санкт-Петербург (Ленинград) - единственный город в России, где движение студенческих отрядов не прерывало существование, но именно студенческие стройки в Петербурге были возрождены только в 2016 году. Тогда студенческие отряды участвовали в строительстве станции метрополитена "Новокрестовская", стадиона "Санкт-Петербург" и многих других объектах.