Планировку территории до станции "Кудрово" в Ленобласти подготовят до 30 сентября 2020 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил конкурс на подготовку проекта продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от конечной станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово". Начальная цена контракта составляет 11,5 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: "Строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" <...> Срок завершения работ: 30.09.2020 года <...> Начальная (максимальная) цена контракта: 11,5 млн рублей", - отмечается в документации.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 июля, победителя определят 30 июля.

Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, областные власти готовы выделить 100 га земли для строительства станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное".

Станция "Кудрово" будет второй станцией Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино"). Она поможет решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тысяч человек. Большинство жителей Кудрова ежедневно ездят в Санкт-Петербург, а ближайшая станция метро ("Улица Дыбенко") расположена в 2 километрах от населенного пункта. Ввод станции в Кудрове запланирован на 2025 год, но власти Ленинградской области ведут переговоры об ускорении строительства.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах открыть 29 станций петербургского метрополитена до 2032 года.