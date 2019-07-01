В Вологодской области отреставрируют ладью XVII века, обломки которой нашли в 2018 года

ТАСС, 1 июля. Деревянную ладью XVII века, обломки которой были обнаружены в сентябре 2018 года на берегу Онежского озера в Вытегорском районе Вологодской области, намерены отреставрировать, сообщили в пресс-службе губернатора области Олега Кувшинникова по итогам его поездки в Вытегру, где ему показали находку.

"Таких лодок больше не строили нигде в мире, они предназначались исключительно для северных морей и озер. Ладью создавали в течение года, артель из 10 человек. Схем и планов в то время не было, все делалось на глазок, а технология передавалась из поколения в поколение. На одну ладью уходило 80 деревьев выше 25 метров, 200 литров смолы, два километра корней для сшивки бортов. Особая ценность находки состоит в том, что сохранилась основа ладьи, в других местах, например, в Старой Ладоге, обнаруживали только отдельные фрагменты. Таким образом, "вытегорская ладья" - уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире", - привела пресс-служба слова старшего научного сотрудника Вытегорского объединенного музея Елены Савичевой.

По ее словам, ладья сохранилась до настоящего времени только потому, что почти четыре века находилась под водой при минимальном доступе кислорода. Сейчас в первую очередь необходимо не допустить ее быстрое высыхание. Одна из методик обеспечения сохранности - постепенное замещение воды в дереве растворами консервирующих веществ в течение трех-четырех лет при сохранении нужной температуры рабочего раствора. Для этого потребуется изготовить ванну из нержавеющей стали под размер находки - 22 метра в длину и 2,5 метра в ширину.

Отреставрированная ладья может стать визитной карточкой города Вытегры, полагает губернатор Олег Кувшинников. "Нам необходимо оценить состояние судна и подготовить первоочередные мероприятия по обеспечению его сохранности. Дальше мы уже приступим к реставрации и музефикации. Петр I запретил строить такие лодки и начал внедрять европейские технологии. И со временем все подобные судна были утрачены. Это редкий экземпляр, который может стать визитной карточкой Вытегры", - сказал губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе руководителя региона, в ближайшее время планируется провести научные изыскания, подготовить проект по реставрации находки, по его готовности будут известны сроки и затраты на реставрацию.

Такие суда строили на берегу Онежского озера на территории современных Карелии, Ленинградской, Вологодской областей, рассказала ТАСС старший научный сотрудник Вытегорского объединенного музея Елена Савичева. "Это характерное судно допетровской эпохи, использовалось для перевозки до 20-30 тонн грузов, перевозить могли пеньку, соль и другие товары. Примечательно, что мастера все проекты держали в голове, чертежей этих лодок нет. Строили из местного материала - ели, сосны, около 30 деревьев требовалось заготовить целиком с корневой системой, корни шли за сшивание бортов. Судно имело укрепленное плоское дно и прекрасно проходило по льдам северных рек и озер, так и волоком, оборудовалось печью для обогрева и приготовления еды во время длительных походов", - рассказала ТАСС ученый.

По ее словам, борт "вытегорской ладьи" прекрасно сохранился и позволяет ученым понять, как строили такие лодки в древности. Возможно, со временем исследования позволят узнать что перевозили на данной лодке.

О Вытегре

Город Вытегра расположен на перекрестке важнейших для Северо-Запада России транспортных коридоров: Москва - Мурманск и Санкт-Петербург - Архангельск, на берегу Волго-Балтийского канала. Вытегра входит в межрегиональный историко-культурный и туристический проект "Серебряное ожерелье России", ежегодно Вытегорский район посещают около 80 тыс. туристов, которых привлекает Онежское озеро, объекты Атлека, Девятинский перекоп, исчезающая река Ужла.

Первое упоминание о поселении, которое находилось на торговом пути из Великого Новгорода в Шексну, относится к 1496 году. В 1710-1715 годах была построена пристань, а затем и государственная верфь, действовавшая до 1847 года. Через Вытегру проходил торговый путь из Архангельска в Санкт-Петербург.