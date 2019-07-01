В нескольких горных районах Дагестана выпал снег

МАХАЧКАЛА, 1 июля. /ТАСС/. Снег выпал сразу в нескольких высокогорных районах Дагестана в понедельник из-за похолодания. В Цунтинском районе снежный покров составил 3 см, сообщили ТАСС в Дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с похолоданием в некоторой части высокогорного Дагестана выпал снег. В Цунтинском районе за ночь выпало 3 см снега", - сказал собеседник агентства.

По его словам, температура воздуха по всему региону плюсовая. "С завтрашнего дня пойдет потепление. К примеру, в Махачкале ожидается более 30 градусов тепла", - добавил представитель центра.

Жители Дагестана в соцсетях сообщали, что снег выпал в Агульском, Чародинском, Кулинском районах республики. Информация о нарушениях жизнеобеспечения не поступала.